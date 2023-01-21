Сдувается не по дням, а по часам: состояние звезды «Мумии» повергнет в шок (фото)

Брендан Фрейзер, ставший мировой звездой после выхода картины «Мумия», уже давно переживает не лучший период в жизни. Все дело в его лишнем весе, который едва не поставил крест на его карьере.

В прошлом году вышел фильм «Кит» Даррена Аронофски с участием Фрейзера. Актер исполнил роль замкнутого профессора, который располнел до 270 килограммов из-за расстройства пищевого поведения. Брендан снимался в специальном костюме, чтобы создать образ необъятного толстяка.

«Кит» стал настоящей сенсацией и завоевал множество наград. Пользователи Сети обратили внимание, что на волне успеха Фрейзер стал буквально таять — актер заметно постройнел и похорошел. Это ясно дают понять его последние фотографии, где Брендан выглядит заметно худее, чем несколько лет назад.

Проблемы с весом начались у Фрейзера после приема антидепрессантов. Из-за частых съемок «Мумии» у актера был стресс, с которым он никак не мог справиться. Трещину дала и его личная жизнь — после почти десяти лет брака жена Брендана решила подать на развод. Карьера артиста пошла по наклонной, но недавно вышедший «Кит» доказал, что Фрейзера рано списывать со счетов.