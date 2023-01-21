Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сдувается не по дням, а по часам: состояние звезды «Мумии» повергнет в шок (фото)

Сдувается не по дням, а по часам: состояние звезды «Мумии» повергнет в шок (фото)

21 января 2023 18:45
Сдувается не по дням, а по часам: состояние звезды «Мумии» повергнет в шок (фото)

Метаморфозы удивили интернет-пользователей.
 

Брендан Фрейзер, ставший мировой звездой после выхода картины «Мумия», уже давно переживает не лучший период в жизни. Все дело в его лишнем весе, который едва не поставил крест на его карьере.

В прошлом году вышел фильм «Кит» Даррена Аронофски с участием Фрейзера. Актер исполнил роль замкнутого профессора, который располнел до 270 килограммов из-за расстройства пищевого поведения. Брендан снимался в специальном костюме, чтобы создать образ необъятного толстяка.

«Кит» стал настоящей сенсацией и завоевал множество наград. Пользователи Сети обратили внимание, что на волне успеха Фрейзер стал буквально таять — актер заметно постройнел и похорошел. Это ясно дают понять его последние фотографии, где Брендан выглядит заметно худее, чем несколько лет назад.

Проблемы с весом начались у Фрейзера после приема антидепрессантов. Из-за частых съемок «Мумии» у актера был стресс, с которым он никак не мог справиться. Трещину дала и его личная жизнь — после почти десяти лет брака жена Брендана решила подать на развод. Карьера артиста пошла по наклонной, но недавно вышедший «Кит» доказал, что Фрейзера рано списывать со счетов.

Сдувается не по дням, а по часам: состояние звезды «Мумии» повергнет в шок (фото)
Фото: Кадры из фильмов «Мумия» (1999), «Кит» (2022), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video