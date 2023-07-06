Сдулся, как воздушный шарик: фото похудевшего на 270 кило американца шокируют

38-летний Кейси Кинг впервые появился на телевидении, когда весил 383 килограмма. Именно лишний вес и заставил парня искать помощи у телевизионщиков — до обращения на телешоу он не мог принимать ванну и вынужден был мыться в корыте. Испугавшись за свою жизнь, Кейси решил пойти на любые меры, но сбросить вес.

За четыре года парень смог повернуть свою жизнь на все 180 градусов. Он не просто похудел, а полностью избавился от ожирения. Эксперты посчитали, что в таком случае поможет только хирургическое вмешательство. Но и для этого Кейси пришлось худеть — чтобы не сломать стол во время операции.

Когда операцию наконец удалось провести, вес парня начал стремительно таять. Он избавился от 270 килограммов и стал весить немногим больше сотни. Единственной проблемой оставалась обвисшая кожа — парень выглядел как сдутый воздушный шарик.

Чтобы сделать новую операцию, Кейси пришлось просить деньги в интернете. Парень собрал нужную сумму, но сделал ли операцию, не сообщал. Сегодня он дает советы по похудению, активно занимается бегом и пешим туризмом.