«Сдулся» и мечтал о России: участь качка из «Нянек» растрогает до слез

Комедия «Няньки» была мегапопулярна в 90-х. История про братьев-качков, которым поручили сидеть с малышней, особенно покорила российскую публику. К сожалению, жизнь актеров Питера и Дэвида Пола сложилась не так радужно, как у их киногероев.

В США комедия провалилась и даже была номинирована на «Золотую малину». Это не способствовало популярности близнецов, и вскоре они исчезли с экранов. Братья появились в кино лишь спустя несколько лет после «Нянек» — причиной тому стала болезнь Дэвида, младшего из близнецов. Его тело было парализовано, вероятно, из-за приема стероидов. Актер смог восстановиться, но недуг сделал его затворником. Также он утратил свою былую форму и заметно «усох».

В 2019 году о незавидном состоянии Дэвида узнали его российские поклонники. Они буквально «взорвали» его соцсети словами поддержки и благодарности за счастливое детство. В ответ Пол посвятил фанатам стихотворение To Russia With Love («К России с любовью») и в одном из постов сообщил, что мечтает приехать в РФ и снять там фильм.

Однако планы Дэвида не осуществились. Он умер в 2020 году в возрасте 62 лет. Рядом с ним был его пес Ковбой, который вскоре ушел вслед за хозяином.

66-летний Питер до сих пор не может прийти в себя после смерти брата. Он живет в полуразрушенном храме и ни с кем не общается.