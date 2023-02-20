«Сдула губы» и изменилась до неузнаваемости: что не так с первой красоткой Голливуда

Когда-то Анджелина Джоли с гордостью носила звание главного секс-символа Голливуда. Миллионы женщин по всему миру выстраивались в очередь перед кабинетом косметолога, чтобы хоть немного приблизиться к идеальной внешности знаменитости.

Главной фишкой экс-супруги Брэда Питта всегда были пухлые губы. Актриса не раз уверяла публику в том, что никогда не увеличивала их при помощи специалистов. Но теперь появился веский повод сомневаться в ее словах.

Поклонники все чаще говорят о том, что некогда первая красотка фабрики грез изменилась до неузнаваемости. Многие обратили внимание на то, что губы артистки стали гораздо менее пухлыми, из-за чего пришли к выводу, что она их попросту «сдула».

К тому же хейтеры упрекают Джоли за излишнюю худобу. Злопыхатели твердят, что звезда экрана стала похожа не на привлекательную женщину, а на иссохшую мумию, от одного вида которой волосы встают дыбом.