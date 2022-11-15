Сдержаться не смогла: почему Наталья Гундарева возненавидела звезду «Ранеток»

Актриса Елена Мольченко часто появлялась в молодежных сериалах. В конце 1990-х она сыграла завуча в «Простых истинах», а спустя 10 лет появилась сначала в «Кадетстве», а потом и в «Ранетках». Всего на счету яркой брюнетки более 40 проектов.

А на заре карьеры она служила и в театре. Еще в училище Елена познакомилась с однокурсником Анатолием Лобоцким. Он пользовался вниманием у девушек, даже несмотря на то, что был женат. Но из всех красавиц Анатолий выбрал Мольченко, ради которой даже развелся.

Вместе после выпуска они были зачислены в труппу театра им. Маяковского. И там дорогу начинающей актрисе перешла прима Наталья Гундарева. Она была влюбчивой женщиной и сразу заприметила Анатолия. Он все чаще стал задерживаться на ночных репетициях, врал Елене, но не готов был сделать решительный шаг и уйти от нее. На одной из совместных посиделок Гундарева подошла к Мольченко и вполголоса заявила, что просто ненавидит ее. После этого молодая актриса поняла, что не хочет принимать участие в любовном треугольнике и сама рассталась с Анатолием.

Утешение она нашла в отношениях, а потом и в браке с актером Александром Фатюшиным. Она долгое время и не подозревала, что и тут умудрилась насолить Наталье. Ходили слухи, что в прошлом у Гундаревой и Фатюшина был роман. Актриса не комментировала эти сплетни, но считала Александра своим близким другом и не была рада тому, что теперь его «забрала» экс-соперница.