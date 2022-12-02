«Сделаны очень плохо»: реакция иностранцев на этот советский фильм обескуражит любого

Детектив «Место встречи изменить нельзя» вышел на советские экраны в конце 70-х. Многосерийный фильм сразу же стал лидером проката у себя на родине. Лента оказалась главной и в карьере Владимира Высоцкого. При этом, как выяснилось, иностранные зрители тоже высоко оценили остросюжетную историю.

По словам пользователей Сети, фильм Станислава Говорухина за границей прочно входит в списки самых захватывающих детективов. Зрители особенно ценят игру актеров и антураж советской Москвы. Популярнее всего фильм оказался в Венгрии. Там поклонники готовы отложить все свои дела и насладиться любимой картиной, которую нередко показывают на центральной площади.

При этом многие фанаты отмечают, что единственная проблема советского кино для них — это некачественные субтитры. Дело в том, что картины того периода не дублируют профессионально, а далеко не все зрители знают русский. И языковой барьер становится серьезной преградой для изучения кинематографа.