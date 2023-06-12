Сделано в СССР: самый жуткий мультфильм по мнению американцев рассмешит вас до слез

Советская мультипликация вызывает особый интерес у иностранцев. Однако то, что российским зрителям кажется нормальным, способно напугать американцев.

Так, «Тайна третьей планеты» 1981 года произвела огромное впечатление на зарубежную публику. По мнению одного рецензента, в СССР мультфильм смотрит за зрителями, тогда как в Америке зритель смотрит мультфильм. Вот такое жутковатое восприятие сложилось у иностранца.

Кроме того, оторопь вызвал персонах Громозека, которого назвали шестируким киборгом на роликах. Роботы, по мнению зрителей, напоминают мусорные ведра на колесиках или пишущие машинки. Самое странное, что они работают по типу часового механизма.

Музыкальный ряд, по мнению рецензентов, совершенно не подходит картине и даже пугает. Звуков было слишком много, и часто они казались неуместными, как резюмируют иностранцы.

Российские зрители лишь посмеялись от таких отзывов. То, что иностранцам кажется несусветной жутью, веселит и забавляет нашу публику.