Сделано в России: этот мультфильм обогнал по популярности даже проекты «Диснея»

Мультфильмы от студии «Дисней» уже несколько десятилетий доминируют в кинопрокате многих стран. Такого эффекта удается добиться благодаря тому, что компания ежегодно выпускает огромное количество красочных детских картин. Однако в последнее время качество этих работ оставляет желать лучшего.

Но у юных зрителей осталась вера в лучшее, поскольку мультфильм «Маша и Медведь» пока высоко держит рамку качества. Увлекательная история с поучительными сюжетами о маленькой девочке привлекла к себе внимание во всех уголках планеты. В Европе продукция с изображением главных персонажей входит в топ-5 самых популярных детских брендов. А в мусульманских странах наряд любознательной героини пытаются повторить маленькие девочки. Даже вокалист Ким Техен из южнокорейской группы BTS смотрел этот анимационный сериал.

Мировая популярность принесла мультфильму 20 миллиардов просмотров на YouTube и позволила перевести диалоги героев на 25 языков.