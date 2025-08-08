«Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян

Меню
8 августа 2025 09:25
Постановщик уверен, что его заокеанский коллега встал на кривую дорожку.

Под раздачу Никиты Михалкова попадают не только фильмы, снятые откровенно плохо, но и те, которые выглядят сомнительно по идеологическим причинам. Исключением не стал даже Гай Ричи и его военная драма «Переводчик».

Вроде бы крепкое кино: суровый американский солдат и его афганский помощник, путь сквозь ад, человеческая благодарность, высокие рейтинги. Но у Михалкова свои счёты — и не только творческие.

Главная претензия мэтра — финансирование. По его словам, значительную часть бюджета «Переводчика» (а это $55 миллионов) дал не кто-нибудь, а «Яндекс», которому принадлежит и «Кинопоиск». То есть, по версии Михалкова, фильм, восхваляющий подвиги армии США в Афганистане, частично оплачен из карманов россиян.

«Это минимум 20 миллионов долларов. И это — наши деньги! Абсолютный заказ, сделанный под определенную повестку», — возмущался он в выпуске «Бесогона».

Постановщик также заявлял о том, что сама по себе картина — не более чем «пустышка» и «самая слабая работа» в карьере Ричи. Но зрители с Никитой Сергеевичем не согласны.

«Переводчик» собрал почти 8 баллов на «Кинопоиске» и 82% положительных оценок. Критики по всему миру тоже в целом довольны: 98 позитивных рецензий против 21 негативных. Даже в России у картины 75% положительных рецензий от отечественных обозревателей.

Михалков утверждает, что лента однобока. И да — она действительно рассказывает о конфликте глазами американского солдата. Но Ричи, вопреки своей репутации, не делает героя ни рыцарем, ни спасителем мира. Он — один человек, попавший в ад, и однажды решивший, что не может больше быть бессердечным винтиком системы.

Можно ли упрекнуть Ричи за то, что он не показал всю правду про Афганистан? Можно. Но в художественном плане фильм из-за этого хуже не стал, и рейтинги — тому подтверждение.

Фактура: Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Переводчик» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
