Сделали посмешищем на старости лет: судьба Василия Алибабаевича ужаснет любого

В скольких бы фильмах ни снимался Раднэр Муратов, зрители помнят его по роли Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи». Участие в этой ленте актер назвал своей первой и последней удачей.

Артист всегда избегал внимания прессы и отказывался давать интервью, ссылаясь на то, что ему попросту негде принять журналистов. Муратов говорил, что его состояние оставляло желать лучшего. По словам актера, он жил в квартире, в которой не было даже мебели. При этом он жаловался на то, что его рука отнимается, а зрение отказывает.

В свет Муратов, промотавший свое состояние в азартных играх, не выходил, а когда сделал исключение, то горько пожалел об этом. За два года до смерти звезду пригласили на торжественный вечер, посвященный 80-летию Гайдая. «Меня сделали посмешищем на этом празднике», — поведал впоследствии актер корреспондентам портала «Московский комсомолец».

По словам очевидцев, артист, еле держась на ногах, вышел на сцену. Тогда ведущий мероприятия попросил его рассказать что-либо публике, но Муратов сильно смутился, после чего начал бессвязно бормотать что-то в микрофон. Тогда знаменитость поспешили прервать. Позднее коллеги актера узнали, что тот страдал от болезни Альцгеймера, что и вызвало у него большие проблемы с речью.