Сделали исключение только для «Вия»: почему в СССР запрещали фильмы ужасов

Советский кинематограф подарил публике множество ярких работ, которые прочно вошли в классику мирового искусства. При этом режиссеры никогда не снимали фильмы ужасов, а хоррор выходил в прокат лишь однажды — в конце 60-х публика увидела «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева.

Дело в том, что жанр ужасов был официально запрещен руководством страны. Считалось, что ужастики, придуманные в капиталистических странах, «играют» на низших чувствах зрителей и созданы для того, чтобы отвлечь от общественных проблем. Советский же человек с такими сложностями не сталкивался, поэтому ему не нужны были фильмы ужасов. А нужны лишь картины, пробуждающие светлые чувства патриотизма, любви, чувства долга и гордости.

Исключение было сделано лишь однажды. Дуэт молодых режиссеров Ершова и Кропачева решил экранизировать повесть Николая Гоголя. И чем тщательнее они изучали литературную основу, тем страшнее становился фильм. В итоге они представили зрителям настоящий хоррор, но до последнего не признавали, что сняли фильм ужасов.