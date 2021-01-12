«Сделали две операции на голове»: экс-супруга Аршавина рассказала о тяжелой болезни

Алиса Казьмина состояла в законном браке с одним из самых титулованных российских футболистов два с половиной года, которые трудно назвать безоблачными и полными взаимного доверия. Уже через год после бракосочетания появились сообщения о скором разводе Андрея и Алисы. Эти слухи подтвердились, пусть и с опозданием. В январе 2019 года пара рассталась, а главной причиной развода Казьмина назвала супружескую неверность Аршавина.

В прошлом году подписчики Алисы в Instagram обратили внимание на то, что их кумир прячет лицо при съемке, старается выложить кадры со спины, в полутьме, а также избегает вида face-to-face. Поклонники предположили, что причиной такого поведения общительной и привлекательной звезды стала неудачная ринопластика или какая-то косметическая процедура. Красота, как известно, требует жертв, а период реабилитации всегда заканчивается.

Издание «СтарХит» выяснило, что причина скрытности Алисы действительно имеет медицинское объяснение, но отнюдь не косметическое. Казьмина заявила, что ей сделали две операции на голове, пытаясь победить прогрессирующий аутоиммунный некроз.

Экс-супруга Аршавина отметила, что попала на операционный стол крайне своевременно: впоследствии врачи рассказали о фатальной опасности промедления. «Мне оставалось от нескольких дней до нескольких часов... Врачи — молодцы, вырезали все, что можно, прошли буквально в миллиметрах от мозга...» — призналась знаменитость.

Алиса до сих пор испытывает сильные боли, но уже поправляется, к слову, при поддержке детей и мамы. Внимание и забота близких придают ей сил и веру в лучшее будущее.