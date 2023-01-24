«Сделали 70-летнюю бабу»: почему Пермякова расплакалась на «Модном приговоре»

«Модный приговор» — любимая для тысяч россиян передача, где женщинам различных возрастов помогают обрести свой стиль и уверенность в жизни. Как оказалось, на передачу попадают не только самые обыкновенные люди, но и родственники знаменитостей.

Например, один из выпусков передачи посетила сестра звезды «Интернов» Светланы Пермяковой. Люба из сериала считает, что ее родственница «застряла в детстве» и даме просто необходима модная и эмоциональная перезагрузка. Сама артистка высказалась так: «У нее молодежный стиль — трикотажные обтягивающие вещи, платья в ромашку, несмотря на то, что у Ирины собственные детские сады в Перми. Она бизнесвумен, но идет несоответствие внешнего облика и статуса».

После работы стилистов Ирину было просто не узнать: модная прическа, гармоничный образ по возрасту. Ее сестра и вовсе не смогла сдержать слез — настолько изменения сестры пришлись ей по душе. А вот пользователи социальных сетей были настроены крайне негативно. Комментарии гласят: «До выглядела на 40, а после выглядит на все 70. Ужасная работа», «Сделали бабку», «Новый образ сильно добавляет возраста».