Сделала то, что Ирине Шейк не удалось: с кем Брэдли Купер пошел под венец

Брэдли Купер считается одним из самых завидных голливудских холостяков. Ловелас крутил романы с актрисами Рене Зеллвегер, Зои Салданой и моделью Сьюки Уотерхаус. А внимание русскоязычных поклонниц он привлек после начала отношений с Ириной Шейк. Они начали встречаться в 2015 году, поначалу скрывая роман. Через два года модель родила дочку, которая получила имя Лея. Фанаты с нетерпением ждали новости о свадьбе или хотя бы о помолвке, но даже наличие общего ребенка не заставило Купера расстаться со свободой. Более того, три года назад пара объявила о разрыве.

Сейчас уже мало кто помнит, что на самом деле у Брэдли в прошлом все-таки был один брак. Актрисе Дженнифер Эспозито удалось сделать то, что не смогла ни Шейк, ни Зеллвегер. В 2006 году коллеги отправились под венец, а предложение возлюбленной Купер сделал едва ли не на втором свидании. Но семейная жизнь не заладилась: супруги быстро поняли, что поспешили с браком. Спустя 5 месяцев Дженнифер подала на развод.