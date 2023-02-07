Сделала то, чего не смогла Наталия Орейро: вот как выглядит жена Факундо Араны

За отношениями Иво и Милагрос следили миллионы зрителей «Дикого ангела». И не верили, что такую любовь можно сыграть.

Факундо Арана познакомился с Наталией Орейро задолго до съемок в «Диком ангеле». Впервые они встретились в баре, где Арана играл на саксофоне. Орейро (ей тогда было 16 лет) вышла на сцену танцуя. Так она решила показать, что музыка ей понравилась.

Тогда настоящими друзьями артисты не стали, а вот знаменитостями — вполне. А кто-то считал их любовниками. Таблоиды кричали о романтических отношениях блондина и Карлитос на съемках «Дикого ангела». Муж Орейро изводил ее ревностью — он больше верил бульварной прессе, нежели самой актрисе.

При этом Арана и Орейро были далеки от повторения судьбы своих экранных героев. Орейро вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо. Факундо Арана после длительного романа с коллегой по цеху женился на Марии Сусини. В браке со стройной моделью и телеведущей у Факундо появилось трое детей. Вместе они уже более 10 лет. Арана сейчас почти не снимается, предпочитает играть в своей группе The Blue Light Orquestra и проводит время с семьей.