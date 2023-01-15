Сделала пластику и «состарилась»: гляньте, что стало с диснеевской звездочкой

Белла Торн прославилась на весь мир в 2010 году, приняв участие в сериале Disney «Танцевальная лихорадка». В течение нескольких лет зрители наблюдали за жизнью ее героини, но после завершения сериала она неожиданно решила полностью изменить образ.

Так, Белла предпочла эротическое амплуа. Она снялась в нескольких весьма откровенных и провокационных клипах и даже продавала свои интимные снимки пользователям Сети. В своих социальных сетях она также не стесняется делиться весьма откровенными фотографиями, которые не оставляют фанатов равнодушными.

Для поддержания красоты звезда экрана регулярно обращается к пластическим хирургам. Как уверены эксперты, за прошедшие годы артистка как минимум изменила форму носа, подчеркнула скулы с помощью филлеров и увеличила губы.

Подобные изменения поклонники не оставили без внимания. Как уверены фанаты, 25-летняя Белла в последнее время выглядит значительно старше своих лет и из-за откровенного амплуа, и из-за вмешательства пластических хирургов.