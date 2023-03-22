Сделала карьеру на сайте для взрослых: будете ошарашены, увидев эту многодетную мать (фото)

Блогер гордится собой и часто позирует с детьми.

39-летняя Даниэль Ллойд гордится не только своими пятью детьми, но и тем, как она их обеспечивает. Предприимчивая британка зарабатывает на сайте Only Fans, где она за деньги подписчиков создает пикантный контент со своим участием.

В школе, куда гламурная модель для взрослых водит старших сыновей (12-летнего Арчи, 10-летнего Гарри и 9-летнего Джорджа) о роде занятий девушки наслышаны, и, по ее словам, никто ее не осуждает. Правда, бывшая «Мисс Великобритания-2006» предпочитает не выходить из машины, когда привозит детей на уроки.

Жительница Бирмингема мечтает зарабатывать по 10 000 долларов в день. Она уверяет, что и супруг — фитнес-тренер Майкл О’Нил, и дети видели ее откровенные фото, но их такой источник заработка не смущает.

Даниэль любит позировать в купальнике со своими детьми. Чаще всего на руках у блогера младшая дочка Отем Роуз. Она считает себя хорошей мамой, с которой можно откровенно обсудить любой вопрос, и по-настоящему счастливым человеком.