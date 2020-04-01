«Сделала и не жалею»: звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач призналась в увеличении груди

Турецкая актриса и модель не красит волосы и не делает косметических процедур.

Беррак Тюзюнатач проснулась знаменитой после того, как зрители увидели ее в сериале в роли Михринисы. Причем Беррак с тех пор стала всемирно известной актрисой. Во всяком случае, ее хорошо знают российские зрители и восхищаются не только проникновенной игрой артистки, но и ее яркой внешностью.

Молодая женщина всегда была сторонницей натуральной красоты. Сейчас актрисе 35 лет, и, по ее признанию, она еще ни разу не красила волосы и не делала никаких косметических процедур.

«У меня на лице нет ни пластики, ни ботокса. Я, как и моя мама, за все натуральное», — утверждает звезда «Великолепного века».

Однако недавно стало известно, что Беррак все-таки изменила своим принципам и обратилась к пластическим хирургам. Актриса, не имея собственных пышных форм, прибегла к маммопластике.

Красавица утверждает, что это единственная пластическая операция, которую она сделала, и не жалеет об этом, поскольку женщина, по ее мнению, должна стремиться к совершенству.

К слову, натуральная шатенка с изумрудными глазами совсем не пай-девочка – она нередко становится героиней скандальных историй. Известно, что у Беррак находили запрещенные вещества, и она даже проходила принудительное лечение от наркотической зависимости.

При этом Беррак Тюзюнатач остается одной из самых востребованных, популярных и любимых аудиторией турецких актрис. И она очень похожа на свою героиню – свободолюбивую и независимую Михринису.