Сделал выбор за себя и жену: почему Леонтьев так и не познал радость отцовства

Вокруг личной жизни Валерия Леонтьева ходит много слухов. Некоторые считают, что супруга певца Людмила – лишь прикрытие для его ориентации. Доказательством фиктивности брака называют то, что у Леонтьева и его жены нет детей. Певец же все сплетни отрицает и дает свое объяснение бездетности их брака.

Валерий Леонтьев признается, что в молодости был слишком занят на гастролях и не был готов к ответственности за наследников. А когда задумался о детях, его жена уже не захотела рожать. Поэтому детей супругам заменяют их пушистые друзья.

Валерий и Людмила познакомились в 21 год. Пара вместе уже больше 50 лет – и кажется, они счастливы и без наследников.