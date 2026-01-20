Сделал тест, коротенько так, минут на сорок: распознайте 5 цитат из советского кино, чтоб пройти его на «отлично»

Мы все уверены, что знаем советское кино. Мы наизусть знаем целые эпизоды любимых комедий, едва слышим начало «Будь проклят тот день, когда…» и тут же подхватываем. Но невозможно помнить вообще все.

В этом тесте речь пойдет о диалогах, которые живут в нашей памяти и «не платят за аренду». Где вторая часть фразы, в идеале, «вылетает» сама, едва вы слышите первую. Осталось лишь вспомнить, где конкретно вы это слышали.

Конечно, здесь не будет цитат уровня «Я требую продолжения банкета!» или «Наши люди в булочную на такси не ездят». Мы уйдем чуть глубже, сделаем сложнее.

Готовы ли вы без подсказок узнать, откуда взяты эти пять крылатых реплик? Тогда вперед, в погоню за высшим баллом!

