Сделал тест, коротенько так, минут на сорок: распознайте 5 цитат из советского кино, чтоб пройти его на «отлично»

20 января 2026 10:52
Будет сложно в большинстве вопросов, но заработать 5/5 вполне реально.

Мы все уверены, что знаем советское кино. Мы наизусть знаем целые эпизоды любимых комедий, едва слышим начало «Будь проклят тот день, когда…» и тут же подхватываем. Но невозможно помнить вообще все.

В этом тесте речь пойдет о диалогах, которые живут в нашей памяти и «не платят за аренду». Где вторая часть фразы, в идеале, «вылетает» сама, едва вы слышите первую. Осталось лишь вспомнить, где конкретно вы это слышали.

Конечно, здесь не будет цитат уровня «Я требую продолжения банкета!» или «Наши люди в булочную на такси не ездят». Мы уйдем чуть глубже, сделаем сложнее.

Готовы ли вы без подсказок узнать, откуда взяты эти пять крылатых реплик? Тогда вперед, в погоню за высшим баллом!

И не забудьте пройти еще один крутой тест: Спрятала на 5 кадрах из фильмов СССР кое-какие детали: предлагаю фанатам угадать, что пропало (тест)

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
