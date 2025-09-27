Меню
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся

27 сентября 2025 16:40
Но у этой позиции есть немало аргументов «за».

«Властелин Колец» — это эталон эпического фэнтези, история о подвиге, который стал возможен только благодаря единству самых разных героев. Но если задуматься, действительно ли каждый член Братства был незаменим? Сам Дж. Р. Р. Толкин дал на этот вопрос довольно неожиданный ответ.

Поклонники могли бы спорить часами, кто из Девяти Хранителей внес наименьший вклад в общую победу. Однако спор излишнен: автор расставил все по местам в «Неоконченных сказаниях Нуменора и Средиземья».

Рассуждая о роли эльфов в Третью эпоху, Толкин написал:

«Леголас, вероятно, сделал меньше всех из Девяти Хранителей».

Это заявление может шокировать тех, кто знаком с трилогией Питера Джексона, где Леголас предстает идеальной боевой машиной, крушащей орков с грацией и невозмутимостью. Однако если обратиться к книге и объективно сравнить его вклад с заслугами остальных, логика Толкина становится понятной.

Почему эльф оказался на вторых ролях?

Хотя боевые навыки Леголаса неоспоримы, его роль в миссии была скорее вспомогательной. Ключевые решения, определявшие судьбу Средиземья, принимали другие: Гэндальф, Арагорн, Боромир и Фродо. Леголас же неизменно оставался верным спутником, что говорит о его надежности, но не о лидерстве.

Если разложить все по пунктам, становится ясно:

  1. Он не нёс главной ноши: миссия по уничтожению Кольца легла на плечи Фродо и Сэма.
  2. Он не приносил высшей жертвы: в отличие от Гэндальфа и Боромира.
  3. Он не вёл народы: будучи сыном Трандуила, Леголас не являлся политическим лидером.

Кроме того, Леголас — единственный из Братства, кто не прошел через глубокую личную трансформацию. Гэндальф стал Белым магом, хоббиты повзрослели.

Сам Леголас хоть и подружился с Гимли, поборов длительную вражду, но к концу путешествия остался тем же, кем и был в начале. А внимание в их дуэте все же больше отводится гному.

Величие в ином масштабе

Важно понимать: называя Леголаса «наименее значимым», Толкин не стремился его унизить. Скорее, он указывал на фундаментальное различие в природе эльфов и смертных.

Для бессмертных эльфов Война Кольца была лишь одним из многих событий в их длящейся веками жизни. Они наблюдали за миром, не всегда активно вмешиваясь в его судьбу. Вспомните хотя бы бездействовавшую большую часть войны Галадриэль.

Как говорил сам Леголас, для эльфов время течет иначе — «очень быстро и очень медленно» одновременно. Его путешествие с Братством, занявшее несколько лет, для него самого было всего лишь ярким эпизодом в жизни, длящейся тысячелетия.

Возможно, его главные свершения ждали его позже, в Бессмертных Землях, куда он в итоге отплыл.

Вывод

Таким образом, «бесполезность» Леголаса — это не упрёк, а констатация его роли в рамках конкретной миссии. Он был великим воином и верным другом, но в истории, где решающую роль играли выбор, жертва и личностный рост смертных героев, его бессмертная природа и верность долгу оставили ему место надежного спутника, а не главного творца судьбы Средиземья.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец: Братство Кольца» (2001)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
