«Сделает все ради своей цели»: раскрыто «истинное лицо» Пересильд

Новые кадры драмы Клима Шипенко «Вызов» заставили россиян вновь вспомнить о первой актрисе-космонавте. Как известно, прошлой осенью Юлия Пересильд отправилась на МКС для съемок нового фильма. Однако баснословные суммы, потраченные на подготовку знаменитости к полету и само пребывание на станции, шокировали ее соотечественников.

Многие решили, что эти деньги могли бы потратить более рационально, например, на лечение больных детей. Однако сама актриса в интервью Катерине Гордеевой заявила, что нет никакого смысла в разовой помощи ребенку, нужна полноценная налаженная система. Неудивительно, что циничные слова Пересильд разозлили интернет-пользователей.