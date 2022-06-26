Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сделает все ради своей цели»: раскрыто «истинное лицо» Пересильд

«Сделает все ради своей цели»: раскрыто «истинное лицо» Пересильд

26 июня 2022 10:34
«Сделает все ради своей цели»: раскрыто «истинное лицо» Пересильд

Актрисе не могут простить «космических» растрат.

Новые кадры драмы Клима Шипенко «Вызов» заставили россиян вновь вспомнить о первой актрисе-космонавте. Как известно, прошлой осенью Юлия Пересильд отправилась на МКС для съемок нового фильма. Однако баснословные суммы, потраченные на подготовку знаменитости к полету и само пребывание на станции, шокировали ее соотечественников.

«Сделает все ради своей цели»: раскрыто «истинное лицо» Пересильд

Многие решили, что эти деньги могли бы потратить более рационально, например, на лечение больных детей. Однако сама актриса в интервью Катерине Гордеевой заявила, что нет никакого смысла в разовой помощи ребенку, нужна полноценная налаженная система. Неудивительно, что циничные слова Пересильд разозлили интернет-пользователей.

«Спасибо, показали истинное лицо данного персонажа», «Пересильд - антигероиня нашего времени», «41 ребёнка можно было бы спасти от смерти. Но для Пересильд это не решение проблемы», «Сделает все ради своей цели», – негодуют на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video