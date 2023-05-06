Сдала в интернат, чтобы не мешала: как выглядит больная дочь Елены Воробей

Елена Воробей не скрывает, что ее отношения с единственной дочерью Софией никогда не были простыми. Наследницу артистка растила в одиночестве, поскольку с ее отцом, бизнесменом Игорем, рассталась.

Знаменитость считает, что примерной матери из нее не получилось. Воробей много работала и уделяла дочери не так много внимания, как хотелось бы. Между тем малышка, которая появилась на свет семимесячной, была слабенькой и много болела.

Когда звездная наследница стала старше, у нее диагностировали третью степень сколиоза. В 2018 году ей пришлось лечь на операцию на позвоночнике, но и тогда ее мамы снова не было рядом — Воробей не смогла отменить гастроли. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Поначалу София училась в обычной школе, но затем Воробей сдала ее в интернат. На то нашлись несколько причин. Отношения матери и дочери сильно испортились. Юмористка поняла, что совсем потеряла контроль над ребенком, заботы о котором постоянно отвлекали ее от работы. К тому же успеваемость девочки, сутками напролет пропадавшей в соцсетях, сильно снизилась, поэтому нужно было принимать срочные меры.

В интернате же у Софии отобрали гаджеты, и ей пришлось соблюдать строгие порядки учебного заведения. Это принесло свои плоды. Дочь звезды взялась за ум, успешно сдала ЕГЭ и получила золотую медаль после окончания школы.

Сегодня София активно ведет социальные сети, публикуя свои фотографии. Интернет-пользователи отмечают, что к 20 годам она стала настоящей красоткой, вполне способной покорить отечественный шоу-бизнес.