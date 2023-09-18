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Сдал режиссер: Стоянов наконец-то перестал скрывать еще одного «сына» от россиян

18 сентября 2023 08:15
Сдал режиссер: Стоянов наконец-то перестал скрывать еще одного «сына» от россиян

Артисту нашлась достойная смена.

Юрий Стоянов не только успешный артист, но и отец троих детей. Правда, у звезды не лучшим образом складываются отношения со взрослыми сыновьями от первого брака. Но родным отпрыскам актер подыскал замену.

Звезда «Городка» не первый раз снимается с молодым артистом Глебом Калюжным. Тандем уже засветился в сериале «Вампиры средней полосы»: там они сыграли представителей вампирского клана, живущих в Смоленске. Теперь знаменитости поработали в проекте «Трепачи» — в режиссерском дебюте Симона Багдасаряна. По сюжету советский юморист передает опыт юному коллеге, мечтающему покорить сцену.

Багдасарян признается, что 66-летний Стоянов и 25-летний Калюжный отлично сработались.

Сдал режиссер: Стоянов наконец-то перестал скрывать еще одного «сына» от россиян

«С Юрием Николаевичем у них сложилась семейная история. Для Глеба он — ментор. Они как отец и сын», — поведал постановщик в интервью изданию «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «14+: Продолжение» (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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