Сдал ДНК-тест и обомлел: предполагаемый сын Добрынина получил неожиданный вердикт

Вячеслав Добрынин не испытал радости, когда получил известие о своем внебрачном сыне. Семейная драма разыгралась на глазах у всей страны. В студии популярного шоу были озвучены результаты генетической экспертизы, которые музыкант точно не сможет проигнорировать.

На родство со знаменитым исполнителем претендует некий Альберт Штефан. Только в 2016 году он узнал от своей матери, кто его отец. Эта история стара как мир.

Женщина по имени Светлана забеременела от знаменитости, но жениться на ней мачо не собирался. Более того, он даже не стал с ней разговаривать. Будущую мамочку на пороге встретила родительница звезды и прямо заявила, что ее отпрыску нужно строить карьеру, а не личную жизнь.

Светлана вырастила сына в одиночку, а на Добрынина затаила страшную обиду. Интересно, что певец не исключает наличия у него внебрачного наследника. В частности, он пишет об этом в автобиографии «Доктор Шлягер».

В любом случае, узнав об Альберте, артист отказался предоставлять свой биоматериал для ДНК-теста. Однако Штефан побывал в Ереване, где встретился с родственниками предполагаемого отца, например с его племянником Арменом Петросяном. И тот согласился сдать анализ для экспертизы.

Ее результаты предали огласке в программе «Малахов». Степень родства между Арменом и Альбертом составляет 17 процентов, а значит, у Добрынина появился веский повод задуматься.