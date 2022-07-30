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Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой

30 июля 2022 09:03
Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой

Примадонне не стоило менять место жительства.

Похоже, шутка о том, что Алла Пугачева скоро заскучает по родным березкам и вернется на родину, может оказаться правдой. 73-летней певице категорически не подходит климат в Израиле, куда звездное семейство полным составом переехало в феврале.

От глаз поклонников не скрылось, что на последних снимках в соцсетях Примадонна заметно сдала. Конечно, можно списать стремительное старение на стресс, все-таки артистам пришлось в одночасье изменить свою жизнь и уехать из любимого замка в деревне Грязь. Однако будем смотреть правде в глаза, всему виной палящее солнце и сухой воздух.

«Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса», – со знанием дела заявила пластический хирург Мадина Байрамукова. В интервью порталу «Собеседник» она добавила, что постоянно включенные кондиционеры, без которых в жарких странах просто невозможно прожить, лишь усугубили ситуацию. Из-за них кожа увядает, становится менее эластичной, а новые морщины появляются как грибы после дождя.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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