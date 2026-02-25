Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»

Рейтинг на RT – 100/92, а на других престижных агрегаторах – не ниже 8/10.

Пользователь Reddit проделал монструозную работу, собрав рейтинг лучших фильмов в истории на основе оценок IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic и Letterboxd. В списке лидеров – почти без сюрпризов, но нам, как российским зрителям, интереснее другое: в топ-100 попал советский фильм.

Удивительно, но речь не про «Иди и смотри», который давно обласкан западной критикой, а про «Сталкер» Андрея Тарковского. Причём, судя по официальному сайту с рейтингами, он оказался выше таких шедевров Sci-Fi, как «Терминатор 2» и «2001 год: Космическая одиссея».

Цифры впечатляют: на Rotten Tomatoes у «Сталкера» – 100% от критиков и 92% от зрителей.

Рецензенты называют его «одним из величайших достижений кино», «гипнотическим и апокалиптически жутким размышлением о вере», подчёркивают уникальную атмосферу, длинные планы и ощущение метафизической тайны.

«Невозможно отрицать, что Тарковский стремился создать нечто уникальное и трансцендентное. В этом желании с ним не сравнится никто», – пишут на RT.

Отдельно хвалят сдержанность картины – качество, которое сегодня, в эпоху мгновенного экшена, кажется почти инопланетным.

Иронично, но медитативная история о Зоне и человеческих желаниях по суммарным баллам обошла самые громкие и технологичные блокбастеры лучших лет Голливуда.

В США наконец-то поняли то, о чём у нас спорят десятилетиями: со «Сталкером» по уровню погружения и философской глубины действительно мало что сравнится.

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