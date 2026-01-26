Sci-Fi Бекмамбетова c 21% свежести на RT стал лидером проката: пал даже третий «Аватар»

Фильм, где Крис Пратт полтора часа не встаёт со стула, а Ребекка Фергюсон безэмоционально бубнит с экрана. Идея, которую критики единогласно признали «январской рутиной», «цифровой пыткой» и «платоническим идеалом провала». Казалось бы, приговор фильму Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» подписан, а на ленте можно ставить крест.

Но тут вмешался единственный судья, чьё мнение всегда перевешивает любые рецензии — зритель. И вердикт оказался неожиданным.

Пока обозреватели Toronto Star и IndieWire соревновались в остроумии, сравнивая фильм с «просмотром камер наблюдения», а игру Пратта — с «демонстрацией его актёрских ограничений», обычная публика молча купила билеты. Люди проигнорировали 21% свежести на Rotten Tomatoes.

Итог — фантастический триллер, собравший в американском прокате значимые 11,2 миллиона долларов за первый уикэндю Он просто стартовал с первой строчки, но и сделал то, что не удавалось никому пять недель — сместил с пьедестала нового «Аватара».

В чём же секрет? Возможно, в том, что зрителям оказалась ближе простая, даже брутальная концепция: человек против системы, где судьёй выступает бездушный алгоритм. Тема цифрового правосудия, которое вот-вот перестанет быть фантастикой, задела за живое сильнее, чем изысканные метафоры.

Да, критики справедливо отмечают предсказуемость сюжета и статичность кадра. Но кассовый успех — это красноречивый ответ, как и цифра в 82% свежести от самих зрителей.