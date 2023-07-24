Щуплый и слащавый: будете в ужасе от нового секс-символа молодежи (фото)

Предпочтения зрителей меняются. Если еще недавно секс-символами были брутальные красавчики вроде Брэда Питта и Ченнинга Татума или экзотические и экстравагантные юноши вроде Джонни Деппа, то теперь мода сместилась в пользу женственных и хрупких парней с острыми скулами. Молодежь в восторге от Тимоти Шаламе, американского актера и звезды фильма «Дюна».

В свои 27 лет он выглядит на 17. Молодой человек отличается сильной худобой, угловатостью подростка, узкими плечами и нежными чертами лица. Вьющиеся волосы и открытая улыбка завершают образ юного Ромео, но никак не взрослого мужчины.

Однако сегодняшние предпочтения таковы, что молодежь в восторге не от брутальных и мускулистых персонажей, а от женственных и утонченных. Кроме того, Тимоти Шаламе является признанной иконой стиля. Поэтому в моде сейчас не только вьющиеся волосы, но и костюмы, как у актера. Кстати, он одевается сам и лично подбирает свои образы.