Щукин из «Молодежки» уже не такой красавчик: как изменился за последние годы актер

Кумир сотен девушек уже не тот.

Сериал «Молодежка», повествующий о команде хоккеистов, собрал у экранов не только поклонников игры с шайбой, но и представительниц прекрасного пола. Специалисты по подбору актеров потрудились и выбрали самых привлекательных молодых артистов.

Одним из самых популярных персонажей стал центральный нападающий Егор Щукин в исполнении красавца Александра Соколовского. Молодой человек прекрасно перевоплотился в своего героя и даже полюбил хоккей.

Съемки в проекте подарили артисту пропуск на большие экраны, и сегодня его фильмография насчитывает порядка 60 ролей.

Актер, ставший когда-то кумиром многих зрительниц сериала, со временем перестал быть таким привлекательным. На лице появились первые заметные морщины и борода, а челюсть опустилась. К тому же Александр теперь женат, и у фанаток почти нет надежды заполучить сердце артиста.