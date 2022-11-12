Считают позором нации: зрители в Турции не просто так терпеть не могут Хюррем

В России миллионы телезрительниц обожают серил «Великолепный век», однако в Турции к этой культовой картине отношение неоднозначное, ведь все-таки речь идет об истории их родной страны.

После просмотра сериала у части турецких зрителей возникло впечатление, что Хюррем была жестокой и властной женщиной, фактически управлявшей страной и всячески помыкавшей султаном.

Такое поведение нашли недопустимым в рамках исламской культуры.

Также вопросы вызывало и поведение Хюррем в отношении ее сына Селима, который взошел на престол после Сулеймана. Якобы Хюррем-султан воспитала плохого правителя и пьяницу. А алкоголь в мусульманской культуре является недопустимым.

Впрочем, историки ставят под сомнение достоверность сериала – и реальная Хюррем была не такой интриганкой, как ее персонаж в сериале.