«Считаю этот пост мерзким»: цветущая Асмус вывела россиян из себя

Фанаты даже не попытались сдержать свое возмущение.

Кристина Асмус столкнулась с критикой публики из-за своих рассуждений о пластической хирургии. Артистка призналась, что против хирургического вмешательства, однако ее фанаты не оценили такую точку зрения.

Так, по мнению звезды экрана, девушки не должны отправляться на хирургический стол, если им не нужна операция по медицинским показаниям. Вместо искусственного преображения, как считает артистка, нужно заниматься собственной самооценкой, чтобы всегда чувствовать себя уверено.

Откровенное признание вызвало лишь критику фанатов. В комментариях подписчики осудили Асмус за ее мнение, ведь артистка ограничивает свободу выбора и старается навязать собственные убеждения.

«Считаю этот пост мерзким. Каждый сам должен решать, что ему делать», «Девушки, делайте с собой, что хотите», — уверены подписчики.

При этом некоторые обвинили артистку в лицемерии, отметив, что она не может критиковать других людей, регулярно оказываясь в рейтингах самых красивых знаменитостей России.