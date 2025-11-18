«Считаю без преувеличения гениальной»: эту военную драму СССР ообожает сам Скорсезе – не зря у нее рейтинг 8.0

Мэтр так вдохновился, что вместе с Копполой показал фильм в Сан-Франциско.

Мартин Скорсезе, автор культовых картин вроде «Славных парней», «Таксиста» и «Отступников», 14 ноября отмечает свой 83-й день рождения. Его уникальный визуальный стиль и режиссерское видение формировались под влиянием множества фильмов со всего света.

И среди ключевых картин, оставивших след в его творчестве, неожиданно оказался один советский фильм, который чуть не был утрачен для мировой киноистории. Этим фильмом была лента «Я – Куба» (1964) Михаила Калатозова – поэтичная кинокартина, посвященная революционной борьбе на Кубе.

В свое время в Советском Союзе фильм был встречен критиками прохладно и надолго оказался в забвении. Лишь спустя годы эксперты по достоинству оценили новаторскую операторскую работу Сергея Урусевского.

В фильме использовался сложнейший внутрикадровый монтаж, а камера буквально переходила из рук в руки. Все вместе создало невероятно динамичную съемку, завораживающую зрителя даже сегодня.

Картина настолько впечатлила маститых режиссеров, что они решили подарить ей вторую жизнь. Скорсезе и Коппола лично профинансировали восстановление пленки и организовали ее показ на Международном кинофестивале в Сан-Франциско в 1993 году.

Вот так благодаря их усилиям «Я – Куба» триумфально вернулась на большой экран и была признана шедевром мирового кинематографа. Недаром сегодня на Кинопоиске фильм имеет оценку 8.0.

Современные зрители в своих отзывах особенно отмечают опережавшую время операторскую работу, называя ее гениальной. Многие пишут, что ленту обязательно нужно увидеть каждому, кто ценит визуальное искусство в кино и цепляющие сюжеты:

«Я бы рекомендовал к просмотру эту картину всем киноманам, интересующимся историей кино. Возможно и к вам придёт вдохновение и вы испытаете то же чувство, которое испытали Мартин Скорсезе и Фрэнсис Коппола»,

«В фильме много поистине прекрасных и завораживающих сцен. Герои показаны в антагонизме по отношению друг к другу. Мы, как при просмотре многих советских фильмов, искренне сопереживаем героям. И разделяем их скорби»,

«Фильм очень понравился, прежде всего операторской работой. Считаю ее без преувеличения гениальной. Особенно в начале фильма съемки просто завораживают. Затем это немного приедается, но все равно остается ощущение, что увидел нечто новое, гениальное, и это почти через 50 лет после выхода картины».

