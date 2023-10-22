Считалось оскорблением: так никогда не называли порядочных женщин на Руси

Язык жителей Российской империи заметно отличался от современного. Как отмечают исследователи, в речь обычных людей добавилось значительное количество слов, а некоторые из них полностью изменили свое значение.

Так, среди мужчин было принято называть своих жен бабами или ласково бабочками.

Это считалось не оскорбительным, а милым, и хозяйки семейства таяли, услышав такие слова от супругов.

При этом «девушка» для того времени было чересчур высокопарным и не употреблялось в деревнях, а «девчонка» — оскорбительным, ведь имело пренебрежительный оттенок. В адрес порядочных женщин также нельзя было употреблять слова «плещница» и «ляпалка». Первое означало неряху, которая не может управиться с бытом, а второе — вздорную и не особо умную. Неудачно сказанные, эти слова могли привести к серьезному конфликту и ссоре и навсегда испортить отношения между людьми.