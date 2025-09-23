Меню
Киноафиша Статьи Считали «Одних из нас» самым уникальным зомби-сериалом? Включите это новое аниме — монстры тут смертельно опасны, но их хочется затискать

23 сентября 2025 11:21
И никакое оружие против них не поможет. Кроме... обычной воды.

Идеальный апокалипсис — не толпы стонущих зомби и не ядерная зима, а нечто более… пушистое. Мир, где главная угроза — это милейший котёнок, подбегающий к вам с мурлыканьем и намерением превратить вас в такого же. Звучит как бред сумасшедшего кошатника? Возможно.

Но именно из этой бредовой идеи японские аниматоры слепили один из самых безумных и очаровательных сериалов сезона — «Ночь живых кошаков».

Вирус, разносящийся кошками, превращает людей в кошек. Одно прикосновение, и человек растворяется в облаке меха и милоты, пополняя ряды пушистой армии, захватывающей планету.

И главная дилемма выживших — не в том, хватит ли им патронов, а в том, хватит ли им силы воли не погладить источник своей гибели.

Правила выживания в мире, охваченном «мяудемией»

Гениальность концепции — в её простоте и идеальном знании психологии целевой аудитории. Создатели во главе с легендарным Такеши Миике взяли формулу «Ночь живых мертвецов», заменили зомби на котиков и переписали свод правил жанра под новую угрозу.

Вместо заколоченных окон — баллончики с водой. Вместо приманки из мяса — кошачья мята. А главное оружие зомби-кошек — не зубы и когти, а невыносимая, парализующая сознание милота.

Самый смешной и одновременно тревожный момент — наблюдать, как бравые военные в полной экипировке опускают оружие при виде пушистого отряда, бормоча умилённое «мяу».

Не пародия, а тонкая насмешка над нашей коллективной слабостью к этим независимым пушистикам. Как заметил рецензент IGN, сериал использует знание о кошках и их любителях, чтобы создать новую мифологию. И это работает на ура.

Нестабильный мир: между ужасом и умилением

В центре истории — типичная, на первый взгляд, группа выживших: работники кафе с кошками и их завсегдатай. Но изюминка в главном герое, Кунаги, который страдает амнезией и помнит только одно — энциклопедические знания о кошках. В этом новом мире его талант становится и проклятием, и спасением.

Аниматоры ловко балансируют на грани жанров. Одна сцена может быть снята с напряжением из «Чужих», где ползущий котенок вызывает леденящий душу ужас, а следующая — превращаться в комедийный скетч, где выжившие, забыв о смертельной опасности, достают телефоны, чтобы сфотографировать спящего кота.

Однако у этого хаотичного великолепия есть и обратная сторона. Основная претензия критиков — к нестабильной анимации.

Студия OLM («Берсерк» и «Покемоны») использует 3D-модели для массовок котов, что резко контрастирует с милыми котиками на первом плане, нарисованными вручную.

Этот переход бросается в глаза и может портить атмосферу, да и сторителлинг в первых эпизодах тоже порой скачет: сериал начинается с мощного экшн-пролога, а затем откатывается назад, чтобы показать предысторию, и этот переход выполнен не идеально гладко.

Вердикт: стоит ли заводить этого «котика»?

«Ночь живых кошаков» — это тот случай, когда сумасшедшая идея оказывается на удивление жизнеспособной.

Это свежий, ироничный и очень смешной взгляд на зомби-апокалипсис, который не пытается вас напугать, но заставляет искренне сопереживать героям, стоящим перед выбором: жизнь или возможность потискать очередного милого убийцу.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Ночь живых кошаков»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
