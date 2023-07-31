Считали многоженцем: весь СССР судачил о личной жизни Тихонова

Вячеслав Тихонов известен как один из самых талантливых советских артистов. «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «ТАСС уполномочен заявить…» и другие работы стали любимыми уже для нескольких поколений зрителей. Однако при жизни артиста публика обсуждала не только его творческие успехи.

Так, в 1968 году на экраны страны вышла драма «Доживем до понедельника». В картине Станислава Ростоцкого Тихонов играет учителя истории Илью Мельникова, у которого складываются непростые отношения с его молодой коллегой Натальей Гореловой, роль которой исполняет Ирина Печерникова.

Артисты так естественно перевоплотились в своих героев, что зрители поверили в их роман.

Несмотря на то, что Тихонов, как и Печерникова, был женат, люди искренне верили в их чувства. Многие поклонники были уверены, что прославленный артист на самом деле не хранит верность своей избраннице.

Не переубедил поклонников и отъезд Печерниковой за границу к своему мужу. Ситуация изменилась только через несколько лет. Публика начала забывать о фильме и больше не обсуждала личную жизнь актера.