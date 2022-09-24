Считали, что ее нет в живых: звезда 90-х исчезла благодаря Шуфутинскому

В 90-е хиты Марины Журавлевой «Черемуха», «На сердце рана у меня», «Забудь меня» играли из каждого утюга. Певица собирала стадионы, а потом резко пропала. Поговаривали, что она больна или ее убили. Но страшные слухи оказались неправдой.

Журавлеву тяготила популярность. Ее слава пришла на 90-е: в гримерку запросто могли ворваться бандиты, процветал рэкет. Певица ходила с охраной и спала с пистолетом под подушкой, но все равно не чувствовала себя в безопасности. К тому же по стране гастролировало множество женщин, выдававших себя за Марину и зарабатывавших на ее имени большие деньги.

В 1992 году Марина Журавлева получила заманчивое предложение от Михаила Шафутинского – он позвал звезду петь в его русском ресторане в Лос-Анджелесе. И Марина согласилась – она думала, что они с мужем покидают Россию не навсегда и даже оставили машину в аэропорту, но все вышло иначе.

Журавлеву хорошо принимали в ресторанах, клубах и в концертных залах. Ее песни звучали в фильмах – например, в ленте «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». В США случилась беда: ее дочь серьезно заболела – у девочки обнаружили опухоль мозга. К счастью, ее спасли американские врачи, но Марина Журавлева надолго занялась лечением дочери, пропав с радаров.

Сейчас Марина Журавлева продолжает жить в Америке. Бывшая звезда в разводе и души не чает во взрослой дочери, получившей медицинское образование. Иногда Журавлева наведывается в Россию – дает концерты и участвует в ток-шоу.