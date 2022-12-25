Считалась эталоном красоты: блондинка с аватарок стала жертвой пластики

Гламурная красавица Алена Шишкова когда-то была эталоном женской красоты для огромного количества девушек. В социальных сетях они ставили ее фотографии на аватарки и мечтали быть похожими на эту привлекательную блондинку.

Спустя годы тренд ушёл, а бывшая девушка Тимати сильно изменилась.

Она давно была замечена в использовании пластической хирургии, но последние фото могут шокировать её подписчиков. Почти всем фанатам девушки известно, что она увеличивала губы, ставила себе чересчур длинные виниры, делала ринопластику и ряд других операций. Благодаря этому сегодня Алена совсем не похожа на себя.

У модели появились огромные опухшие скулы, которые заставляют переживать ее поклонников. Возможно, это всего лишь ещё одна неудачная операция, и через время девушка вновь ляжет под нож хирурга, чтобы изменить свою внешность.