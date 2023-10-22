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Киноафиша Статьи Считала бездарностью: Гундарева наотрез отказывалась сниматься с этим актером

Считала бездарностью: Гундарева наотрез отказывалась сниматься с этим актером

22 октября 2023 08:45
Считала бездарностью: Гундарева наотрез отказывалась сниматься с этим актером

У звезды была причина не любить коллегу.

Наталья Гундарева пришла в ужас, узнав, с кем ей придется иметь дело на одной площадке. Работа над картиной «Труффальдино из Бергамо», где у артистки была ключевая роль, могла обернуться полным провалом.

Своенравная красавица долго отказывалась сниматься вместе с Константином Райкиным, которому и доверили воплотить главного героя. Звезда хотела видеть в этом образе Виктора Павлова. Но режиссер принял твердое решение: назад дороги не было.

Актриса полагала, что ее коллегу взяли в команду только потому, что он сын того самого Райкина. Гундарева считала артиста бездарностью и прямо ему об этом заявляла. Но настал момент, когда отношение знаменитости к звездному наследнику в корне изменилось.

Случилось это после того, как Наталья Георгиевна посмотрела отснятый материал со своим партнером. Тогда она поняла, что природа не обделила талантом Райкина-младшего и он достойный продолжатель дела своего легендарного отца.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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