Считала бездарностью: Гундарева наотрез отказывалась сниматься с этим актером

Наталья Гундарева пришла в ужас, узнав, с кем ей придется иметь дело на одной площадке. Работа над картиной «Труффальдино из Бергамо», где у артистки была ключевая роль, могла обернуться полным провалом.

Своенравная красавица долго отказывалась сниматься вместе с Константином Райкиным, которому и доверили воплотить главного героя. Звезда хотела видеть в этом образе Виктора Павлова. Но режиссер принял твердое решение: назад дороги не было.

Актриса полагала, что ее коллегу взяли в команду только потому, что он сын того самого Райкина. Гундарева считала артиста бездарностью и прямо ему об этом заявляла. Но настал момент, когда отношение знаменитости к звездному наследнику в корне изменилось.

Случилось это после того, как Наталья Георгиевна посмотрела отснятый материал со своим партнером. Тогда она поняла, что природа не обделила талантом Райкина-младшего и он достойный продолжатель дела своего легендарного отца.