Считал гулящей женщиной: Леонов одним неверным шагом испортил жизнь звезде «Сватов»

Судьба Татьяны Кравченко могла сложиться иначе. Артистка не сразу обрела женское счастье. В жизни знаменитости было горькое расставание, которое сильно ее ранило.

В молодости звезда «Сватов» закрутила роман с Андреем Леоновым. Он был влюблен по уши, но страх пойти наперекор родителям оказался сильнее светлого чувства. Евгений Леонов не одобрил выбор любимого сына. Он считал актрису гулящей женщиной, о чем она сама рассказала в студии шоу «Судьба человека».

«Я пришлась не ко двору. Ему запретили со мной общаться», — вспомнила Кравченко.

И при этом добавила: ее обидело, что отец и мать возлюбленного решили, будто в прошлом у нее было «много мужиков». По уверению Татьяны Эдуардовны, все было совершенно не так.

В любом случае звезда «Папиных дочек» не смог доказать родным обратное.