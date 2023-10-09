Считал бездарностью: эту известную актрису Марк Захаров на дух не переносил

В театре «Ленком» Марк Захаров всегда был царем и богом. Вот почему одной известной актрисе пришлось несладко, когда она своим поведением разочаровала знаменитого режиссера.

В труппу Ирина Алферова пришла тогда, когда уже была звездой. Все знали ее по роли в сериале «Хождение по мукам». Но постановщик не был высокого мнения о знаменитости как о театральной актрисе.

Захаров считал главную красавицу советского кино бездарностью. К тому же ему не нравилось, как она повела себя, закрутив роман с Александром Абдуловым. Однажды возлюбленные улетели на гастроли отдельным рейсом и явились в театр всего за полчаса до начала спектакля.

После этого Марк Анатольевич устроил Алферовой тяжелую жизнь — главных ролей она не видела как своих ушей. Постановщик настоятельно порекомендовал Ирине Ивановне поискать счастья в театре киноактера, заявив, что у него она работать не будет.