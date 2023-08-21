Считается «грязной» профессией: кем работала Брежнева до знакомства с Меладзе

Путь к славе не был для артистки легким.

Вера Брежнева прославилась в разгар нулевых, когда вошла в «золотой» состав поп-группы «ВИА Гра». Однако мало кто знает, кем работала артистка до знакомства с продюсером Константином Меладзе. Эта профессия считается «грязной».

До переезда в столицу Вера трудилась уборщицей в кинотеатре. На этом мытарства будущей звезды не закончились, и вскоре она устроилась посудомойкой в местное кафе. Все заработанные деньги Брежнева отдавала родителям.

Жизнь Веры резко изменилась после переезда в столицу. Она отправилась на кастинг и успешно его прошла. Уже через несколько лет Брежнева стала зарабатывать баснословные деньги в составе группы «ВИА Гра». Темное прошлое, в котором артистка работала уборщицей, осталось позади.

Вера в одночасье построила не только карьеру, но и личную жизнь. В 2005 году между Брежневой и Константином Меладзе начались отношения, которые они официально оформили в 2015 году. Однако в последнее время в Сети стала появляться информация об их разводе.