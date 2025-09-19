Меню
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми

19 сентября 2025 09:54
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми

Собрали как хиты, так и менее нашумевшие картины.

Советский кинематограф оставил нам не только потрясающие человеческие образы, но и незабываемых четвероногих героев. Лошади в кадре были не просто частью общего фона — они становились символом эпохи, верным другом героя или даже ключом к пониманию всего сюжета.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти знаковые моменты. Сможете ли вы по одному кадру, где фигурирует лошадь, узнать легендарную картину?

Не переживайте, если какие-то названия не вспомнятся сразу — главное, это удовольствие от процесса и легкая ностальгия по тем временам, когда кино было простым, душевным и по-настоящему трогательным.

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
