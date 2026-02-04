Считаете «Москва слезам не верит» своим любимым фильмом? Докажите в тесте: вспомните, кто говорил 5 фраз

Уверены, что вы знаете фильм «Москва слезам не верит» наизусть? Но в этом и загвоздка. Со временем фразы из культовой комедии настолько вплетаются в нашу речь, что мы перестаём замечать, кому именно они принадлежали в кадре.

А ведь у каждого персонажа был свой неповторимый язык: ироничный, наставнический, романтичный или циничный. Давайте проверим, сможете ли вы безошибочно определить автора каждой знаменитой реплики.

Пройдите этот тест и узнайте, действительно ли вы помните, кто, кому и в какой ситуации говорил эти ставшие легендарными фразы. Желаем удачи!