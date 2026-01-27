Считаете, что знаете «Неуловимых мстителей» наизусть? Тест докажет обратное: 10/10 наберут лишь знатоки

Время выяснить, входите ли вы в их число.

У каждого человека есть свои герои детства, образы которых навсегда остаются в памяти. Для многих поколений зрителей таковыми стали «Неуловимые мстители» – культовая картина, подарившая экрану настоящих народных любимцев. Среди них – обаятельный Данька Щусь, чья смекалка и бесстрашие покорили миллионы сердец.

В день рождения исполнителя этой роли, Виктора Косых, предлагаем тест. Проверьте, насколько хорошо вы помните детали культового фильма. Если справитесь со всеми 10 вопросами, то вы настоящий знаток и ценитель одной из самых знаковых картин советского кино!

Готовы к испытанию? Тогда желаем удачи!