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Киноафиша Статьи «Считает себя королевой»: правда об отношении коллег к Андреевой способна ошарашить

«Считает себя королевой»: правда об отношении коллег к Андреевой способна ошарашить

26 ноября 2022 17:45
«Считает себя королевой»: правда об отношении коллег к Андреевой способна ошарашить

Характер у нее склочный.

На экране телеведущая Екатерина Андреева кажется спокойным и уравновешенным человеком. Правда, коллеги Андреевой так не считают.

Сотрудники «Останкино» признаются, что коммуникабельностью и дружелюбием ведущая явно обделена. Екатерина Андреева «словила звездную болезнь», поэтому общается на работе свысока, а коллег и вовсе игнорирует. Вот что об Андреевой рассказывают источники:

«Высокомерная, надменная, гордая, наглая. Она почти ни с кем не здоровается, считает себя королевой, а чуть что — жалуется высоким покровителям за стенами канала».

Андреевой в «Останкино» даже придумали обидное прозвище «Молотобоец» за жесткий характер, а также специфическую манеру читать новости и особенности фигуры.

Фото: Globallookpress.com, кадры из программы "Время" (1995)
Алла Новикова
Алла Новикова
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