«Считает себя королевой»: правда об отношении коллег к Андреевой способна ошарашить

На экране телеведущая Екатерина Андреева кажется спокойным и уравновешенным человеком. Правда, коллеги Андреевой так не считают.

Сотрудники «Останкино» признаются, что коммуникабельностью и дружелюбием ведущая явно обделена. Екатерина Андреева «словила звездную болезнь», поэтому общается на работе свысока, а коллег и вовсе игнорирует. Вот что об Андреевой рассказывают источники:

«Высокомерная, надменная, гордая, наглая. Она почти ни с кем не здоровается, считает себя королевой, а чуть что — жалуется высоким покровителям за стенами канала».

Андреевой в «Останкино» даже придумали обидное прозвище «Молотобоец» за жесткий характер, а также специфическую манеру читать новости и особенности фигуры.