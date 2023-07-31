Считает ошибкой молодости: ахнете, кто из актеров был первым мужем Фрейндлих

Алиса Фрейндлих трижды выходила замуж и столько же раз разводилась. Больше всего артистка жалеет о своем первом браке. Мало кто знает, что она была замужем за коллегой по цеху.

Впервые звезда отправилась в ЗАГС со своим сокурсником Владимиром Карасевым. Спустя время Фрейндлих поняла, что погорячилась со свадьбой. Этот союз она до сих пор считает ошибкой молодости.

В одном из интервью знаменитость рассказала, что Карасев затаил на нее страшную обиду, когда услышал горькую правду. Актриса честно призналась возлюбленному, что семейную жизнь с ним воспринимала как черновик, нужный лишь для того, чтобы узнать, что такое быть мужем и женой.

По воспоминаниям знаменитости, чувства к первому супругу были живы на протяжении первых полутора лет, а после она «мертвецки влюбилась» в режиссера Игоря Владимирова. Именно он стал вторым мужем Алисы Бруновны.