Щетина и пивной живот: юный заправщик из «Бумера» изменился до неузнаваемости

Криминальная драма «Бумер» вышла на экраны 20 лет назад и стала одним из главных фильмов первой половины 2000-х. Картина Петра Буслова подарила зрителям множество ярких персонажей, одним из которых стал молодой заправщик в исполнении Евгения Крайнова.

Как оказалось, «Бумер» стал далеко не первой работой для молодого актера. До этого его можно было увидеть в «Убойной силе», драме «Спартак и Калашников» и даже в международном проекте «Красный змей». После криминальной ленты Крайнов продолжил покорять телевидение, не отказываясь от предложений.

Карьера артиста уверенно шла в гору, но в 2007 году он неожиданно ушел из профессии. Судя по социальным сетям Крайнова, он решил сконцентрироваться на спокойной семейной жизни. В своем блоге артист регулярно выкладывает снимки, на которых проводит время в компании своей супруги и друзей, а также делится кадрами из своего кинопрошлого. В публикациях можно заметить, как прошедшие годы сказались на внешности 38-летнего артиста, в котором теперь даже отдаленно нельзя узнать предприимчивого заправщика из фильма Буслова.

При этом подробности своей личной жизни артист старается держать в тайне. Он не рассказывает фанатам, какую профессию выбрал и почему ушел из кино, несмотря на их многочисленные вопросы.