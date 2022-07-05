«Счета заморожены»: семью Шатунова настиг новый удар

Наследники знаменитости до сих пор не смогли вернуться домой.

Светлана Шатунова и ее дети смогут вступить во владение наследством музыканта лишь спустя полгода. Подробностями ситуации поделился близкий друг артиста Аркадий Кудряшов.

Лидер «Ласкового мая» скончался 23 июня. Практически сразу после похорон Светлана, прилетевшая в Москву из Германии, начала заниматься оформлением всех соответствующих бумаг. Однако, как оказалось, подобная спешка не поможет ей распоряжаться имуществом покойного супруга.

«Счета Юры заморожены. Семья вступит в наследство, как и полагается, через полгода», — рассказал Кудряшов «Комсомольской правде ».

По словам собеседника издания, сейчас все силы семья музыканта тратит именно на урегулирование всех правовых вопросов, ведь в самое ближайшее время они планируют вернуться в Германию. Вместе с собой Светлана, Дэннис и Эстелла Шатуновы заберут еще и прах артиста, который развеют над его любимым озером.

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