Счет шел на сотни: с кем крутил романы культовый ведущий «МузОбоза» (фото)

В 90-е годы на российском телевидении было множество уникальных передач, которые раньше не могли быть показаны в эфире государственных каналов. Но атмосфера свободы и отказ от цензуры сделали свое дело.

Именно в те годы зрители увидели программу «МузОбоз», в которой обозревались концерты звезд и новости шоу-бизнеса. У этой яркой и необычной передачи был такой же экстравагантный создатель и ведущий. Иван Демидов сам придумал и вёл телешоу, найдя для себя одну отличительную особенность. В кадре на мужчине практически всегда были темные солнцезащитные очки.

Но под ними скрывались бездонные голубые глаза, которые, по всей видимости, и очаровывали российских звёзд. Оказалось, что культовый ведущий был настоящим Казанова. Его избранницами становились только самые красивые и статные девушки. В их число вошли Кристина Орбакайте, Наталья Ветлицкая и будущая жена Сергея Бодрова-младшего. И как пишет «Экспресс газета», жертвами этого ловеласа стали еще сотни женщин.